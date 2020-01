Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 13.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

AL MOMENTO LA VIABILITA’ E’ ABBASTANZA REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

TRASPORTO PUBBLICO: PER LAVORI DI REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A È CHIUSA CORNELIA. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA MA13, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI CORNELIA CON VALLE AURELIA.

PER LA CHIUSURA DI BARBERINI È ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 SUL PERCORSO TERMINI-VIA NAZIONALE-LARGO CHIGI-VIA DEL TRITONE-PIAZZA BARBERINI-TERMINI.

PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 ROMA-CASSINO-NAPOLI E ROMA-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLAZIONE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO, VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI E ORARI E CORSE.

FINO AL 4 FEBBRAIO IL CAPOLINEA DELLA LINEA DI MINIBUS 119 DA PIAZZA VENEZIA SARÀ SPOSTATO A PIAZZA SAN MARCO, PER LASCIARE SPAZIO A SONDAGGI PROPEDEUTICI ALLA COSTRUZIONE DELLA PREVISTA STAZIONE DELLA METRO C.

ORA, PER LACITTA’: PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA NEL POMERIGGIO SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO DI “SERIE A” LAZIO – SAMPDORIA ALLE ORE 15:00 POSSIBILI DIFFICOLTA’ ALLA VIABILITA’ PERTANTO ATTIVE MODIFICHE E POTENZIAMENTO TEMPORANEO ALLE LINEE BUS DELLA ZONA.

CHIUDO CON IL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR:

SI AVVISA CHE A CAUSA CONDIMETEO AVVERSE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA ORE 16.00 OGGI ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14.30.

DA MANUELA CIAMPI PER ORA E’ TUTTO … UN MESSAGGIO DI ASTRAL SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral