Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO PER RACCORDO ANULARE E Più AVANTI CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E Più AVANTI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BIVIO PER LA ROMA CIVITAVECCHIA TRAQUINIA IN DIREZIONE FIUMICINO

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CAMPAGNANO E CESANO DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA NEL POMERIGGIO SI SVOLGERA’ L’INCONTRO DI CALCIO DI “SERIE A” LAZIO – SAMPDORIA ALLE ORE 15:00 POSSIBILI DIFFICOLTA’ ALLA VIABILITA’ PERTANTO ATTIVE MODIFICHE E POTENZIAMENTO TEMPORANEO ALLE LINEE BUS DELLA ZONA.

RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER AUTOVEICOLI NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE I NOSTI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO IINFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral