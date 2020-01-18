Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINGOLO DI TORBELLA MONACA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA IN DIREZIONE FIUMICINO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CAMPAGNANO E CESANO DIREZIONE ROMA
PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA è IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO DI “SERIE A” LAZIO – SAMPDORIA MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI TRAFFICO E ATTIVE MODIFICHE E POTENZIAMENTO TEMPORANEO ALLE LINEE BUS DELLA ZONA.
RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE I NOSTI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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