Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE E REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE SULLA SP18A VIA TRAVERSA DEL GRILLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA GIARDINETTI E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
CODE SU VIA PRENESTINA DAL RACCORDO A OSTERIA DELL OSA
RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE I NOSTI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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