Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA A24 ROMA TERAMO A VIA APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA APPIA A VIA CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, ARICCIA E GENZANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI

E SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI DA VALLE FIORETTA A FROSINONE NEI DUE SENSI

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE I NOSTI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

