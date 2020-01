Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E VIA APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO IN DIREZIONE EUR

SU VIA APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, ARICCIA E GENZANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI

CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI

E SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI DA VALLE FIORETTA A FROSINONE NEI DUE SENSI

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE I NOSTI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA FEDERICO DI LERNIA E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA' PER OGGI E' TUTTO

