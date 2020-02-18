Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ 18 FEBBRAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
A SEGUITO DI FRANE, CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL KM 21 AL KM 9 NEI DUE SENSI, PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI PER LA GIORNATA DI OGGI ALCUNI TRENI DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-VITERBO. IL 709 DELLE 08:45 (MONTEBELLO-FLAMINIO 9.04), E IL 702 DELLE 14:02 (FLAMINIO-MONTEBELLO 14.39). PER QUANTO RIGUARDA L’INTERA TRATTA, SOPPRESSI INVECE IL 303 DELLE 09:40 (CATALANO-MONTEBELLO), E IL 304 DELLE ORE 12:20 (MONTEBELLO-CATALANO).
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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