Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 08:15

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA AURELIA E CASSIA BIS;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;

FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN ENTRATA;

SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

INFINE, SI STA IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.

A SEGUITO DI FRANE, CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL KM 21 AL KM 9 NEI DUE SENSI, PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SOPPRESSI PER LA GIORNATA DI OGGI ALCUNI TRENI DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-VITERBO. IL 709 DELLE 08:45 (MONTEBELLO-FLAMINIO 9.04), E IL 702 DELLE 14:02 (FLAMINIO-MONTEBELLO 14.39). PER QUANTO RIGUARDA L’INTERA TRATTA, SOPPRESSI INVECE IL 303 DELLE 09:40 (CATALANO-MONTEBELLO), E IL 304 DELLE ORE 12:20 (MONTEBELLO-CATALANO).

