Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 18 FEBBRAIO 2020 ORE 09:05 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, E TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA;
CODE ANCHE PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN ENTRATA;
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA;
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO ROMA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA PANTANO E VIA DI TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA, E PROSEGUENDO, CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA SUD E VIA SELCIATELLA IN DIREZIONE LATINA;
INFINE, SI STA IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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