Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ 18 FEBBRAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA INTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA AURELIA E VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO BLOCCATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;
ANCORA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO ROMA;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA DUE INCIDENTI PROVOCANO CODE TRA VIA SELCIATELLA E APRILIA SUD IN DIREZIONE ROMA E, AVANTI, TRA SPINACETO E IL RACCORDO SEMPRE VERSO LA CAPITALE;
DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA TRA PAVONA E VIA DELLA CANCELLIERA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, SI STA IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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