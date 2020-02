Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 10:30

VIABILITÀ 18 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA; PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI RESIDUI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE PERO’ SI RALLENTA ANCORA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO ROMA;

PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA SELCIATELLA E APRILIA SUD IN DIREZIONE ROMA E, AVANTI, TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO LA CAPITALE, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E L’INTERSEZIONE CON LA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA;

ANCORA DISAGI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E VIA DELLA CANCELLIERA E, AVANTI, IN PROSSIMITA’ DI CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

