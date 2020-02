Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ 18 FEBBRAIO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SI SEGNALANO TUTTAVIA CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD E L’INTERSEZIONE CON LA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA. TRAFFICO BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ENTRATA;

ANCORA DISAGI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CANCELLIERA E, AVANTI, IN PROSSIMITA’ DI CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI;

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

UNO SGUARDO ALLA PRENESTINA DOVE SI REGISTRA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE ANCORA UNA VOLTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE A SEGUITO DI FRANE RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL KM 21 AL KM 9 NEI DUE SENSI, PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE. ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO.

