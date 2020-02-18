Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ 18 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE COME PURE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI SEGNALA TUTTAVIA DEL TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA VIA MARMORELLE E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA PONTINA QUALCHE DISAGIO TRA POMEZIA SUD E L’INTERSEZIONE CON LA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA.
ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CANCELLIERA E, AVANTI, IN PROSSIMITA’ DI CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI;
UNO SGUARDO ALLA PRENESTINA DOVE SI REGISTRA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE ANCORA UNA VOLTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE A SEGUITO DI FRANE RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL KM 21 AL KM 9 NEI DUE SENSI, PER LA RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE. ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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