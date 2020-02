Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A CAUSA DI UN INCIDENTE CON UN MEZZO PESANTE IN FIAMME CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA STESSA PONTINA FINO ALL’USCITA PER LA TUSCOLANA;

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: A SEGUITO DI CADUTA MASSI NEI PRESSI DEL KM 16+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO, CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 21 ED IL KM 9+600; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO SI CONSIGLIA LA SCELTA DI PERCORSI ALTERNATIVI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral