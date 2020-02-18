Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON UN MEZZO PESANTE IN FIAMME CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER PRATICA DI MARE E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA STESSA PONTINA FINO ALL’USCITA PER L’ARDEATINA;
SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBE KLE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CHIUSA IN PRECEDENZA PER LAVORI TRA IL BIVIO PER L’APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; A SEGUITO DI CADUTA MASSI NEI PRESSI DEL KM 16+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO, RESTA CHIUSA INVECE NELLE DUE DIREZIONI LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO, TRA IL KM 21 ED IL KM 9+600; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO SI CONSIGLIA LA SCELTA DI PERCORSI ALTERNATIVI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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