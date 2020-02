Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 VALERIA VERNINI

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON UN MEZZO PESANTE IN FIAMME CI SONO DISAGI SULLA PONTINA:

AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA TRA , TRA IL BIVIO PER PRATICA DI MARE E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;MENTRE NEL SENSO OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E CASTEL DICIMA IN DIREZIONE POMEZIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO,IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E A 24

RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 18:00 TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA ,PRESTARE ATTENZIONE

SU VIA CASILINA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA ANCHE A CAUSA DI LAVORI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA DI VERMICINO,CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CASILINA

RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CHIUSA IN PRECEDENZA PER LAVORI TRA IL BIVIO PER L’APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INOLTRE,A SEGUITO DI CADUTA MASSI NEI PRESSI DEL KM 16+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO, RESTA CHIUSA INVECE NELLE DUE DIREZIONI LA SR509 FORCA D’ACERO, TRA IL KM 21 ED IL KM 9+600 NEL LATO DEL LAZIO; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO SI CONSIGLIA LA SCELTA DI PERCORSI ALTERNATIVI.

