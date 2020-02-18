Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA DEL MARE E PRENESTINA MENTRE IN INTERNA SEMPRE A CAUSA ID INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA NOEMENTANA E CASILINA
RIMANIAMO SU VUI CASILINA,CODE PER INCIDENTE TRA LAGHETTO E BROGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE ORE 18:00 TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA ,PRESTARE ATTENZIONEMENTRE SU TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
ANCHE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI A CAUSAQ DI INCIDENTE TRA RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI LATINA
SU VIA NETTUENNSE CODE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI ALVORI
INOLTRE,A SEGUITO DI CADUTA MASSI NEI PRESSI DEL KM 16+200 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO, RESTA CHIUSA INVECE NELLE DUE DIREZIONI LA SR509 FORCA D’ACERO, TRA IL KM 21 ED IL KM 9+600 NEL LATO DEL LAZIO; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO SI CONSIGLIA LA SCELTA DI PERCORSI ALTERNATIVI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
Servizio fornito da Astral