Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DEL MARE E PRENESTINA MENTRE IN INTERNA SEMPRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SI STA IN CODATRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E CASILINA
PERMANGONO CODE SU VIA CASILINA,A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAGHETTO E BROGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
SPORTIAMOCI SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DLE CENTRO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIA PORTUENSE E TOR BOACCIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
ANDIAMO SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA
A CAUSA DI LAVORI INCOLONNAMENTI SU VIA NETTUNENSE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONATAN DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
LA SR509 FORCA D’ACERO E’ CHIUSA A CAUSA DI FRANA, TRA IL KM 21 ED IL KM 9+600 NEL LATO DEL LAZIO; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO SI CONSIGLIA LA SCELTA DI PERCORSI ALTERNATIVI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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