Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 18:45

PARTIAMO CON IL RACCORDO, CODE IN INTERNA ALTEZZA NOMENTANA E A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASSIA BIS E SALARIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA CASILINA E PRENESTINA

MENTRE SU TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DLE CENTRO

SU VIA CASILINA CODE ATRATTI ANCHE PER LAVORI TRA LAGHETTO E BROGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA DI VERMICINO,CODE PER LAVORI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI STA IN CODA TRA L’AEROPORTO DI FIUMCINO E TOR BOACCIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONATAN DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI

INOLTRE,RICORDIAMO CHE LA SR509 FORCA D’ACERO E’ CHIUSA A CAUSA DI UN MASSO PERICOLANTE , TRA IL KM 21 ED IL KM 9+680 NEL LATO DEL LAZIO NELLE DUE DIREZIONI ; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO SI CONSIGLIA LA SCELTA DI PERCORSI ALTERNATIVI

