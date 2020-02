Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE ACAUSA DI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E VIA APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ANCHE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN INTERNA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA SEMPRE NEI DUE SENSI

SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI

INOLTRE,RICORDIAMO CHE LA SR509 FORCA D’ACERO E’ CHIUSA A CAUSA DI UN MASSO PERICOLANTE , TRA IL KM 21 ED IL KM 9+680 NEL LATO DEL LAZIO NELLE DUE DIREZIONI ; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PRESTARE ATTENZIONE

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral