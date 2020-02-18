Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRRITORIO
ECCETTO RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA TORRINO MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA
ANCHE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO
MENTRE SU VIA ANAGNINA CODE A TRATTI TRA VIA DI CAMPO ROMANO E GROTTAFERRATA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA GROTTI DAMA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI
INFINE
,RICORDIAMO CHE LA SR509 FORCA D’ACERO E’ CHIUSA A CAUSA DI UN MASSO PERICOLANTE , TRA IL KM 21 ED IL KM 9+680 NEL LATO DEL LAZIO NELLE DUE DIREZIONI ; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PRESTARE ATTENZIONE
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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