Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRRITORIO

ECCETTO RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA TORRINO MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA

ANCHE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO

MENTRE SU VIA ANAGNINA CODE A TRATTI TRA VIA DI CAMPO ROMANO E GROTTAFERRATA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

PERMANGONO INCOLONNAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA GROTTI DAMA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI

INFINE

,RICORDIAMO CHE LA SR509 FORCA D’ACERO E’ CHIUSA A CAUSA DI UN MASSO PERICOLANTE , TRA IL KM 21 ED IL KM 9+680 NEL LATO DEL LAZIO NELLE DUE DIREZIONI ; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, PRESTARE ATTENZIONE

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral