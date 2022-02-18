Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 7.20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE. CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E LA COMPLANARE CHE VA DA VIA DELLA SELCIATELLA A VIA DEL CAMPO.
E PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DRIAMAZIONE SUD E L’APPIA.
INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATA LA LINEA FL3 ROMA-VITERBO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA LA STORTA E CESANO. I RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO FINO A 30 MINUTI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’.
Servizio fornito da Astral