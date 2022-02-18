Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 9.05 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI E IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE SUD E VALMONTONE E’ TORNATO REGOLARE.
ANCORA DISAGI SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA CI SONO CODE TRA CAMPO VERDE E VIA GENIO CIVILE. CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E LA COMPLANARE CHE VA DA VIA DELLA SELCIATELLA A VIA DEL CAMPO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24; RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
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