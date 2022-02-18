Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA CI SONO CODE TRA CAMPO VERDE E VIA GENIO CIVILE. CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E LA COMPLANARE CHE VA DA VIA DELLA SELCIATELLA A VIA DEL CAMPO.
A ROMA MANIFESTAZIONI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, CHE SCENDERANNO IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. DALLE 11.30 ALLE 13.30 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E MODIFICHE AI BUS DI ZONA E ALLE LINEE S.
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