Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO.
A ROMA MANIFESTAZIONI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, CHE SCENDERANNO IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. DALLE 11.30 ALLE 13.30 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E MODIFICHE AI BUS DI ZONA E ALLE LINEE S.
PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA.
NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – 18.00
SINO AL TERMINE DELLE INDAGINI, IN PROGRAMMA PER IL 28 FEBBRAIO
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