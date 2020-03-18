Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2020 ORE 07.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.
SISEGNALANO RALLENTAMENTI SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA LE USCITE ROMANORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI
SULL’A24 ROMA TERAMO ATTENZIONE AD UN MEZZO PESANTE IL PANNE A LUNGHEZZA SULLA RAMPA D’IMMISSIONE VERSO TERAMO
PRESTARE ATTENZIONE SULL’A12 ROMA TARQUINIA AL PERSONALE DI AUTOSTRADE SULLA CARREGGIATA VERSO CIVITAVECCHIA PER LAVORI TRA CERVETERI E SANTASEVERA
UNA NOTIZIA ORA DIRETTAMENTE DA LAZIOMAR, SOPPRESSA LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14.30, INVECE VERRA’ REGOLARMENTE ESEGUITA QUELLA 17.30. SOPPRESSA ANCHE LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE 17.50 DI OGGI
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, SOSPESI TUTTI I VOLI ALITALIA TRA MALPENSA E ROMA FIUMICINO; CHIUSO INOLTRE IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO;
CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
INFINE RICORDIAMO CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
UN INVITO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral