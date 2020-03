Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2020 ORE 08.20 ALESSIO CONTI

TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.

SISEGNALIAMO PERSONALE DI AUTOSTRADE A LAVORO SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

SULL’A24 ROMA TERAMO ATTENZIONE AD UN MEZZO PESANTE IL PANNE A LUNGHEZZA SULLA RAMPA D’IMMISSIONE VERSO TERAMO

PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA AL PERSONALE DI AUTOSTRADE SULLA CARREGGIATA VERSO CIVITAVECCHIA PER LAVORI TRA SANTASEVERA E CIVITAVECCHIA SUD

UNA NOTIZIA ORA DIRETTAMENTE DA LAZIOMAR, SOPPRESSA LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14.30, INVECE VERRA’ REGOLARMENTE ESEGUITA QUELLA 17.30. SOPPRESSA ANCHE LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE 17.50 DI OGGI

VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.

SU QUEST’ULTIMA CANCELLATO IL TRENO DELLA TRATTA EXTRAURBANA FLAMINIO CATALANO DELLE 13.40

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

INFINE RICORDIAMO CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

UN INVITO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

