Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2020 ORE 08.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.
SISEGNALIAMO PERSONALE DI AUTOSTRADE A LAVORO SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE
SULL’A24 ROMA TERAMO ATTENZIONE AD UN MEZZO PESANTE IL PANNE A LUNGHEZZA SULLA RAMPA D’IMMISSIONE VERSO TERAMO
PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA AL PERSONALE DI AUTOSTRADE SULLA CARREGGIATA VERSO CIVITAVECCHIA PER LAVORI TRA SANTASEVERA E CIVITAVECCHIA SUD
UNA NOTIZIA ORA DIRETTAMENTE DA LAZIOMAR, SOPPRESSA LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14.30, INVECE VERRA’ REGOLARMENTE ESEGUITA QUELLA 17.30. SOPPRESSA ANCHE LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE 17.50 DI OGGI
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
SU QUEST’ULTIMA CANCELLATO IL TRENO DELLA TRATTA EXTRAURBANA FLAMINIO CATALANO DELLE 13.40
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE RICORDIAMO CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
UN INVITO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral