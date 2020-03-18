Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.
SULL’A24 ROMA TERAMO ATTENZIONE AD UN MEZZO PESANTE IL PANNE A LUNGHEZZA SULLA RAMPA D’IMMISSIONE VERSO TERAMO
SULL’A1 FIRENZE ROMA ATTENZIONE AL PERSONALE DI AUTOSTRADE SU LLA CARREGGIATA PER LAVORI TRA ATTIGLIANO E ORTE VERSO ROMA E TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE
NELLA PROVINCIA DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELL’EUR
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
LAZIOMAR COMUNICA LA SOPPRESSIONE DELLA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14.30.
SOPPRESSA ANCHE LA CORSA NAVE FORMIA PONZA DELLE 17.50
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS,
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA RALLENTAMENTI FINO A 60 MINUTI PER UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE DI POMEZIA
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
SU QUEST’ULTIMA CANCELLATO IL TRENO DELLA TRATTA EXTRAURBANA FLAMINIO CATALANO DELLE 13.40
SULLA ROMALIDO RIMODULATE LE PARTENZE
PROSSIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO: 11.30
DA COLOMBO: 11.35-11.55
ATTUALMENTE SONO IN CORSO LE SANIFICAZIONI DELLE STRADE NELLA PROVINCIA DI ROMA A PALESTRINA, MARINO, FIUMICINO E CIVITAVECCHIA.
NELLA PROVINCIA DI RIETI SONO ATTIVI I MACCHINARI A POGGIO MOIANO.
NEL PONTINO OGGI SANIFICAZIONE A LATINA E FONDI.
MEZZI E UOMINI ALL’OPERA ANCHE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VITERBO.
INFINE, COME DA DISPOSIZIONI NAZIONALI, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral