Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A POMEZIA PER LAVORI RALLENTAMENTI TRA VIA DI CAMPO VERDE E VIA DELLA MACCHIOZZA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO A POMEZIA SI STA IN CODA IN VIA DELLA MAGGIONA ALL’ALTEZZA DI VIA GRENADA IN DIREZIONE PONTINA

FINO AL 20 MARZO, PER LAVORI SULLA A24 ROMA TERAMO CHIUSO LO SVBINCOLO TORNIMPARTE IN DIREZIONE ROMA DALLE ORE 20 E FINO ALLE 7 DEL MATTINO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

PER EMERGENZA CORONAVIRUS SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE RIMODULATO CON LIMITAZIONI, CANCELLAZIONI ORARIE

MENTRE IL SERVIZIO METROPOLITANO SEMPRE PER EMERGENZA VIRUS TERMINERA’ ALLE ORE 21.00

IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA TERMINI CENTOCELLE FISSATO L’ORARIO ALLE ORE 21 PER L’ULTIMA CORSA GIORNALIERA

