Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 16:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

PER EMERGENZA CORONA VIRUS RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

RIMODULAZIONE ORARIA PER LE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.

VARIAZIONE ALLE CORSE DEL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA CAPITALE CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA PER LE ORE 21.00

UNO SGUARDO AI LAVORI NELLA REGIONE LAZIO

A SAN FELICE CIRCEO PER LAVORI FINO AL 29 MARZO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MONTE CIRCEO NELLA LOCALITA BORGO MONTENERO DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DELL’INTERVENTO DI RIMOZIONE ALBERATURE

A CIVITAVECCHIA PARTIRANNO IL 24 MARZO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DIVERSE VIE ED INTERSEZIONI CITTADINE, PERTANTO FINO AL 10 APRILE

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN FASCIA ORARIA 8 12.30 E 13.30 – 18.30

