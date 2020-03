Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2020 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA

A POMEZIA, PERCORRENDO LA VIA DEL MARE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPO VERDE E VIA DELLA MACCHIOZZA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A VITERBO IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA ANTONIO DEL MASSARO E VIA TORINO NELLE DUE DIREZIONI

RIMANENDO A VITERBO SEMPRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA VIA VALENTINO LUPATELLI E VIA UGO FERRONI NEI DUE SENSI DI MARCIA

A MONTEROTONDO SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE VIA CASTELCHIODATO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SANDRO PERTINI NELLE DUE DIREZIONI

PER EMERGENZA CORONA VIRUS RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

RIMODULAZIONE ORARIA PER LE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.

VARIAZIONE ALLE CORSE DEL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA CAPITALE CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA PER LE ORE 21.00

Servizio fornito da Astral