Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2020 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUOBASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE ROMA SI RALLENTA TRA GUIDONIA E FIANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE
FINO AL 20 MARZO, PER LAVORI SULLA A24 ROMA TERAMO CHIUSO LO SVINCOLO TORNIMPARTE IN DIREZIONE ROMA DALLE ORE 20 E FINO ALLE 7 DEL MATTINO
MENTRE A CIVITAVECCHIA PARTIRANNO IL 24 MARZO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DIVERSE VIE ED INTERSEZIONI CITTADINE FINO AL 10 APRILE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE
PER EMERGENZA CORONA VIRUS RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
RIMODULAZIONE ORARIA PER LE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.
VARIAZIONE ALLE CORSE DEL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA CAPITALE CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA PER LE ORE 21.00
RICORDIAMO CHE RIMANE L’OBBLIGO DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
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