Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2020 ore 19:45

A CERVETERI RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO VIA SETTEVENE PALO NUOVA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE A CIVITAVECCHIA PARTIRANNO IL 24 MARZO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN DIVERSE VIE ED INTERSEZIONI CITTADINE FINO AL 10 APRILE

FINO AL 20 MARZO, PER LAVORI SULLA A24 ROMA TERAMO CHIUSO LO SVINCOLO TORNIMPARTE IN DIREZIONE ROMA DALLE ORE 20 E FINO ALLE 7 DEL MATTINO

A SAN FELICE CIRCEO PER LAVORI FINO AL 29 MARZO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MONTE CIRCEO NELLA LOCALITA BORGO MONTENERO DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DELL’INTERVENTO DI RIMOZIONE ALBERATURE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE

PER EMERGENZA CORONA VIRUS RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

RIMODULAZIONE ORARIA PER LE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO.

VARIAZIONE ALLE CORSE DEL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA CAPITALE CON L’ULTIMA CORSA PREVISTA PER LE ORE 21.00

RICORDIAMO CHE RIMANE L’OBBLIGO DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

