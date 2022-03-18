Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2022 ORE 20:20 SARA SPANO’
BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN CARREGGITA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA
ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIEZIONE OSTIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FERROVIARIA NAPOLI –ROMA VIA FORMIA IL TRAFFICO E SOSPESO IN DIREZIONE ROMA
RITARDI STIMATI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE VI RICORDIAMO
CHE PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA VIABILITÀ DELLA REGIONE LAZIO E’ ATTIVO IL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. VI INVITIAMO A SEGUIRCI
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral