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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2022 ore 20:30

di - 18 Marzo 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2022 ORE 20:20 SARA SPANO’
    BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN CARREGGITA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA
    ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIEZIONE OSTIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA LINEA FERROVIARIA NAPOLI –ROMA VIA FORMIA IL TRAFFICO E SOSPESO IN DIREZIONE ROMA
    RITARDI STIMATI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    INFINE VI RICORDIAMO
    CHE PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA VIABILITÀ DELLA REGIONE LAZIO E’ ATTIVO IL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. VI INVITIAMO A SEGUIRCI
    DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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