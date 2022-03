Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 18 MARZO 2022 ORE 20:20 SARA SPANO’

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN CARREGGITA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA

ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIEZIONE OSTIA

SULLA LINEA FERROVIARIA NAPOLI –ROMA VIA FORMIA IL TRAFFICO E SOSPESO IN DIREZIONE ROMA

RITARDI STIMATI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

