Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 18 APRILE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SUL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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