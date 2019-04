Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 18 APRILE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN ESTERNA TRA TRIONFALE E BOCCEA. RESTANDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TROVIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA BRACCIANENSE CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E OSTERIA NUOVA VERSO ROMA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIER PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI.

Servizio fornito da Astral