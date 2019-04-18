Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 18 APRILE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR BELLA MONACA E APPIA IN INTERNA. SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E CASSIA, TRA PONTINA E LAURENTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA BRACCIANENSE CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E OSTERIA NUOVA VERSO ROMA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI.
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