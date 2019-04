Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 18 APRILE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, INCIDENTE RIMOSSO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASILINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA BRACCIANENSE RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E OSTERIA NUOVA VERSO ROMA, TRAFFICO REGOLARE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA LIDO IN DIREZIONE PORTA SAN PAOLO PER SOCCORSO A PASSEGGERO A BORDO TRENO NELLA STAZIONE BASILICA SAN PAOLO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral