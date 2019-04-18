Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 18 APRILE 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A1 FIRENZE ROMA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 508, CI SONO CODE PER 2 KM TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO VERSO ROMA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CCCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI.
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