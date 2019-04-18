Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DELL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 584, CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
TRAFFICO INTENSO POI SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA.
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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