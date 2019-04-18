Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A1 ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PISANA E BOCCEA.
CODE POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
SULLA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
INFINE RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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