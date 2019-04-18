Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE, IN QUESTO CASO PER INCIDENTE, TRA CECCANO E CEPRANO.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PRENESTINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA. RESTANDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA. IN CARREGGIATA ESTERNA, INVECE, INCOLONNAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN USCITA.
CODE POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
INFINE SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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