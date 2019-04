Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PRENESTINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA. RESTANDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA. IN CARREGGIATA ESTERNA, INVECE, INCOLONNAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE PALIDORO.

INCIDENTE ANCHE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE MALBORGHETTO. CHIUSA LA GALLERIA NEI PRESSI DEL CIMITERO FLAMINIO, CON DEVIAZIONI DEL TRAFFICO SULLA GALLERIA COMPLANARE.

DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA STRADA STATALE 675 UMBRO-LAZIALE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LA STATALE 3 BIS TIBERINA E MONTORO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

