Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA LA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI.
SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE PALIDORO.
INCIDENTE ANCHE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE MALBORGHETTO.
DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA STRADA STATALE 675 UMBRO-LAZIALE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO LUNGHE CODE TRA LA STATALE 3 BIS TIBERINA E MONTORO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PRENESTINA. PROSEGUENDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA. IN CARREGGIATA ESTERNA, INVECE, INCOLONNAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral