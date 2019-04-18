Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA LA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PRENESTINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA VEIENTANA. RESTANDO IN INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO COLOMBO-ARDEATINA.
LUNGHE CODE POI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE PALIDORO.
ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA STRADA STATALE 675 UMBRO-LAZIALE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LA STATALE 3 BIS TIBERINA E MONTORO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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