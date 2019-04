Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA. PROSEGUENDO, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO COLOMBO-ARDEATINA.

CODE A TRATTI POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È ANCORA CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE PALIDORO.

ANCORA DISAGI, INFINE, PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA STRADA STATALE 675 UMBRO-LAZIALE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA LA STATALE 3 BIS TIBERINA E MONTORO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral