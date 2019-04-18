Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO LUNGHE CODE TRA BOCCEA E CASSIA VEIENTANA. PROSEGUENDO, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO, RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO.
SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È ANCORA CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE PALIDORO.
SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI EMZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
ANCORA DISAGI, INFINE, PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA STRADA STATALE 675 UMBRO-LAZIALE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA LA STATALE 3 BIS TIBERINA E MONTORO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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