Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA GROSSE DIFFICOLTÀ PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA BOCCEA E CASSIA VEIENTANA. PROSEGUENDO, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA A24 ROMA TERAMO E PRENSTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È ANCORA CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INFINE, SULLA STRADA STATALE 675 UMBRO-LAZIALE, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA STATALE 3 BIS TIBERINA E MONTORO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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