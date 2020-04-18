Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 9.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, CHE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO INTERROTTO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral