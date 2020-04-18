Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 10:30

di - 18 Aprile 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO,
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
    SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESENZA DI NEBBIA TRA FERENTINO E FROSINONE. VISIBILITA’ RIDOTTA A 100 METRI. PRESTARE ATTENZIONE
    SPOSTIAMOCI SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
    DOVE LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA SULLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA LANUVIO E VELLETRI CON CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI. ATTIVIN BUS SOSTITUTIVI TRA CECCHINA E VELLETRI
    MENTRE TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
    PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
    LA CIRCOLAZIONE E’INTERROTTA
    TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI FINO A DOMANI 19 APRILE.
    IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 ,061 E 064
    RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO
    NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO INTERROTTO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,
    ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.
    SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA
    INFINE, RICORDIAMO CHE
    PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
    ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO
    LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
    TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
    DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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