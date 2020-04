Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESENZA DI NEBBIA TRA FERENTINO E FROSINONE. VISIBILITA’ RIDOTTA A 100 METRI. PRESTARE ATTENZIONE

SPOSTIAMOCI SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

DOVE LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA SULLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA LANUVIO E VELLETRI CON CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI. ATTIVIN BUS SOSTITUTIVI TRA CECCHINA E VELLETRI

MENTRE TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO

LA CIRCOLAZIONE E’INTERROTTA

TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI FINO A DOMANI 19 APRILE.

IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 ,061 E 064

RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO

NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO INTERROTTO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,

ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.

SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

