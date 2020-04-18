Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESENZA DI NEBBIA TRA FERENTINO E FROSINONE. VISIBILITA’ RIDOTTA A 100 METRI. PRESTARE ATTENZIONE
SPOSTIAMOCI SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
DOVE LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA SULLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA LANUVIO E VELLETRI CON CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DI ALCUNI TRENI. ATTIVIN BUS SOSTITUTIVI TRA CECCHINA E VELLETRI
MENTRE TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
LA CIRCOLAZIONE E’INTERROTTA
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI FINO A DOMANI 19 APRILE.
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 ,061 E 064
RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO
NELL’AMBITO DEI LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO, OGGI E DOMANI DOMENICA 19 APRILE, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO INTERROTTO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,
ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.
SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral